Inter, Handanovic promuove Conte: «Conosciamo il suo curriculum»

Si respira grande entusiasmo nel ritiro svizzero dell’Inter. Da domani si riparte con l’amichevole, valida per la Casinò Lugano Cup, contro la formazione elvetica. Con Handanovic che si presenta al primo raduno estivo da capitano (lo è da febbraio): «Sentiamo intorno un po’ di euforia, è la differenza rispetto agli altri anni», le prime parole del portiere sloveno. «Vedo giocatori molto motivati, questa è una cosa si nota. Icardi e Nainggolan? La società è stata chiara dal primo giorno, non c’è bisogno che io dica altro», ha aggiunto. Per poi parlare dell’arrivo in panchina di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, l’uomo dei due quarti posti di fila: «Conosciamo Conte come lavora e il suo curriculum. Il nostro percorso di crescita è cominciato già due anni fa con Spalletti, adesso abbiamo ottime basi da cui poter partire. Poi si vedrà. Questa è la stagione delle chiacchere, ma lo spirito di sacrificio deve essere al primo posto. Se è annullato il divario con la Juventus? In otto anni sono cambiate tre proprietà, per cui era difficile avvicinarsi, ma il gap però deve diminuire. Come ha detto il tecnico non ci dobbiamo porre limiti. Oriali? È utile per riportare valori che si sono un po’ persi, come la disciplina. Perché i calciatori devono avere anche dei doveri e non pensare che se sei un grande giocatore tutto ti è permesso». In attesa di nuovi rinforzi, dopo quelli di Godin, Sensi e Barella. Come ad esempio, Lukaku: «Se sono ottimista? Lo sono su tutto», ha sentenziato Beppe Marotta.