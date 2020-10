Inter, Hakimi negativo anche al secondo tampone

L'esterno dell'Inter Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone, dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Moenchengladbach di mercoledì. Il club nerazzurro ha infatti ricevuto l'esito negativo dell'esame a cui il giocatore marocchino si è sottoposto ieri, dopo la negatività di un primo tampone effettuato giovedì: ora l'Inter è in attesa dei vari via libera da parte delle autorità sanitarie per poter avere a disposizione l'ex Real Madrid nella sfida con il Genoa, in programma oggi alle 18 a Marassi.

