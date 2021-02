PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Se nel derby aveva fatto tre miracoli, stavolta è spettatore dell’ennesima vittoria dell’Inter.

SKRINIAR 7

Chiude ogni spazio giocando con grande attenzione.

DE VRIJ 6.5

Governa con autorità la sua zona del campo.

BASTONI 6.5

Benissimo quando va in anticipo. Avvia l’azione del gol lampo di Lukaku.

DARMIAN 7

Sostituisce degnamente Hakimi e chiude il match col raddoppio.

BARELLA 6.5

È un giocatore che vive ogni partita come una finale.

BROZOVIC 6

Qualche disattenzione di troppo quando ha la palla tra i piedi.

ERIKSEN 6.5

Recupera più di 10 palloni. Ormai fa parte del progetto Inter.

PERISIC 6.5

Meno dirompente in fascia, ma non ce ne è bisogno. Quando mette una palla in mezzo, arriva il 3-0.

LUKAKU 8

Indirizza il match con il vantaggio siglato dopo 32 secondi e regala a Darmian l’assist del 2-0.

LAUTARO MARTINEZ 7

Gli manca solo il gol. Gran rovesciata nel primo tempo.

GAGLIARDINI 6

Giusto in tempo per fare rifiatare Brozovic.

SANCHEZ 6.5

Segna dopo un minuto che entra in campo. Annullato, il Var lo convalida.

CONTE 7

È un monologo dell’Inter. Questa è una vittoria importante in ottica scudetto.

PAGELLE GENOA

PERIN 6.5

Si fa trovare pronto nelle volte che l’Inter cerca di chiudere la partita.

GOLDANIGA 5.5

Non può nulla davanti a questa Inter.

RADOVANOVIC 5

Pronto via e dopo meno di 30 secondi buca la combinazione Lautaro Martinez-Lukaku e l’Inter passa in vantaggio.

ZAPATA 5.5

Prova a farsi valere con il fisico, ma non basta.

GHIGLIONE 5

È sempre in difficoltà.

MELEGONI 5.5

Prestazione altalenante, ma è il Genoa a non entrare mai in campo.

ROVELLA 5.5

Prova a opporsi ai centrocampisti nerazzurri, ma non ce la fa.

STROOTMAN 5

Decisamente meglio in altre occasioni.

CZYBORRA 5

Spesso fuori posizione.

SCAMACCA 5.5

Poco pungente in fase offensiva, anche se prova a fare qualcosa.

PJACA 5.5

Anche lui spesso in pressing, ma il Genoa non crea molto.

ONGUENE 5

Portato a spasso da Lukaku sul raddoppio interista.

BEHRAMI 5.5

Meglio di Strootman, ma sbaglia qualcosa anche lui.

PANDEV 5

Sarà l’emozione, ma non è mai pericoloso.

SHOMURODOV 5

Non dà il suo contributo.

BALLARDINI 5

Nella formazione iniziale pensa troppo al derby.

