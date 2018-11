Inter-Genoa, le pagelle: Brozovic è davvero Epic, Lautaro Martinez in ombra

Ultimo aggiornamento: 17:42

HANDANOVIC 6Quello che combina sul retropassaggio di de Vrij è da esame di coscienza. Per il resto, una gara normale.D'AMBROSIO 5.5Pronti via e viene ammonito. Spesso in ritardo.DE VRIJ 6.5Torna titolare e fa subito vedere di che pasta è fatta. Sfiora il gol con un colpo di testa.SKRINIAR 6.5Se i nerazzurri hanno la miglior difesa, un motivo ci sarà.DALBERT 6Ordinaria amministrazione per il brasiliano.GAGLIARDINI 7.5Sblocca il risultato con il primo gol stagionale. Chiude con il 3-0.BROZOVIC 7Il solito Epic Brozovic. Recupera, verticalizza: insomma, fa un po' tutto.JOAO MARIO 7.5Una delle vittorie di Spalletti. Seconda gara di fila da titolare: segna nel recupero il 4-0. Prima aveva fatto l'assist a Politano, poi ne fa uno anche a Nainggolan. Rinato.POLITANO 7Dopo 2' regala subito una bella occasione a Lautaro Martinez, poi firma il raddoppio.LAUTARO MARTINEZ 5.5Questa volta fa rimpiangere un po' Icardi.PERISIC 6.5Sembrava dovesse riposare, invece è in campo dall'inizio e crea qualche pericolo.KEITA 6Cerca di dare profondità agli ultimi assalti interisti.NAINGGOLAN 6.5C'è festa anche per lui.SPALLETTI 7I numeri sono tutti dalla sua parte. Secondo posto con 25 punti e sette (diciamo sette) vittorie di fila.RADU 5A San Siro prende sette gol in due partite. In soli tre giorni.BIRASCHI 4.5Bruttissima disattenzione in occasione del vantaggio interista.ROMERO 5Si fa sorpredere dalle verticalizzazioni dell'Inter.GUNTER 5Dalla sua parte, Politano fa un po' quello che vuole.PEREIRA 5Perisic è un avversario tosto da affrontare.ROMULO 5.5Prova a lottare in mezzo al campo, ma da solo non può fare nulla.SANDRO 5Costretto a rincorrere gli avversari a centrocampo.BESSA 5Un passo indietro rispetto alle ultime partite.LAZOVIC 5Inizia bene, cala con il passare dei minuti.PANDEV 5L'ex della gara. Combina poco e nulla.KOUAMÉ 5Dei due attaccanti è quello che cerca di impensierire di più la difesa dell'Inter.PIATEK 5Da quando c'è Ivan Juric in panchina, non segna più. Sarà un caso?VELOSO 5Entra e si becca il giallo.JURIC 5Benissimo con il Milan mercoledì sera, malissimo con l'Inter.