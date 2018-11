© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo dell'Atalanta 15 giorni fa e dimostrare che quel 4-1 non ha lasciato strascichi sulla rincorsa alle prime posizioni di classifica; i ciociari, dal canto loro, sono chiamati ad una difficile impresa per continuare sull'ottima strada intrapresa da qualche settimana a questa parte.LE FORMAZIONI:INTER:FROSINONE:Con la sconfitta di Bergamo della 12a giornata l'Inter ha interrotto una striscia di 7 vittorie consecutive in campionato; in casa i nerazzurri non perdono dalla partita col Parma del 15 settembre scorso: si giocava allora la 4a giornata di campionato. Il Frosinone viene da 4 risultati utili consecutivi, grazie ai quali si è rimesso in corsa nella lotta per la salvezza. Nell'unico precedente giocato in Serie A a San Siro, nel campionato 2015/2016, l'Inter s'impose per 4-0.