Inter, 2-0 al Frosinone: torna in testa con un super Dimarco e il rigore di Calhanoglu

Controsorpasso Inter. Grazie allo strepitoso gol di Dimarco e al raddoppio di Calhanoglu su rigore, i nerazzurri vincono 2-0 contro il Frosinone e tornano in testa al campionato, a +2 dalla Juventus. Una lotta scudetto che infiammerà questa sosta per le Nazionali, visto il derby d’Italia in programma il 26 novembre. Il Frosinone è una squadra veloce, che con orgoglio e spensieratezza ribatte colpo su colpo, affacciandosi con coraggio nell’area interista. E sa anche soffrire. Resiste alle scorribande nerazzurre, ma fino al 43’, e cerca di ripartire. Turati si oppone a Thuram e soprattutto al tiro insidioso di Lautaro Martinez in un’azione avviata, guarda caso, dal solito Dimarco. La squadra di Eusebio Di Francesco conferma di essere ostica. Prova a spaventare gli avversari con Reinier, ma Darmian manda in angolo. Al 43’, poi, succede l’impensabile. Dimarco si inventa un gol da quasi 50 metri, che sorprende Turati un po’ troppo fuori dai pali. Nella ripresa le cose non cambiano perché Thuram scatena subito il panico nella difesa del Frosinone con due dribbling secchi, Monterisi arriva in ritardo e lo butta giù. L’arbitri Dionisi non ha dubbi: è calcio di rigore. Ancora una volta è Calhanoglu a presentarsi dagli 11 metri. Il turco non sbaglia. Dumfries si divora il tris deviando di testa un cross di Dimarco, ma schiacciando troppo il pallone, e nel proseguo dell’azione è Darmian a calciare alto dalla distanza. La capolista è incontenibile. Di Francesco inserisce Ibrahimovic e Cheddira al posto di Lirola e Cuni. E Cheddira sfiora il gol con un diagonale che finisce sul palo. Poi Sommer è bravo su Marchizza, ma nel capovolgimento di fronte è Barella ad andare vicino al terzo gol mandando sull’esterno della rete un cross di Dimarco. Finisce 2-0, con San Siro che canta e l’Inter che torna in testa.