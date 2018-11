​Inter-Frosinone, le pagelle: Borja Valero non perde un pallone, Politano da applausi

Ultimo aggiornamento: 23:17

HANDANOVIC 6.5Il primo tiro in porta degli avversari avviene al 31’ con Chibsah. Bravo nella ripresa su Ciofani.D’AMBROSIO 6Fa su e giù sulla fascia con qualche errore nell’ultimo assaggio, ma si fa trovare sempre presente.DE VRIJ 6A inizio ripresa si fa bruciare da Ciofani che sfiora il pareggio.SKRINIAR 6.5È il solito muro. A fine primo tempo impegna Sportiello.ASAMOAH 6Inizia male, ma si riprende poco alla volta.BORJA VALERO 6.5Solito lavoro di precisione in mezzo al campo.GAGLIARDINI 6Non deve fare niente di straordinario.POLITANO 7.5Galvanizzato dal primo gol in Nazionale, gioca una bella partita.NAINGGOLAN 6Torna titolare dopo aver saltato la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Mette minuti nelle gambe in vista della trasferta di Londra contro il Tottenham.KEITA 8Primi due gol con la maglia dell’Inter. Ora sono 12 i giocatori nerazzurri a segno in questa stagione: meglio solo il Borussia Dortmund (15) e la Roma (13). Poi, suo l’assist per Lautaro Martinez.LAUTARO MARTINEZ 6.5Prende le misure per tutto il primo tempo, poi segna il 2-0 su assist di Keita.SPALLETTI 6.5Si riprende dalla batosta di Bergamo, batte il Frosinone lasciando a riposo alcuni big e ora si prepara alle tre partite di fuoco.SPORTIELLO 5.5Non può nulla sui tre gol dell’Inter.GOLDANIGA 4.5Ubriacato dai dribbling di Keita in occasione del vantaggio nerazzurro.ARIAUDO 4.5Fa fatica quando l’Inter si presenta in area con 3-4 giocatori.CAPUANO 4.5Viene saltato sempre da Politano. Sul raddoppio interista viene anticipato da Lautaro Martinez.ZAMPANO 5Inizia bene, ma ha delle responsabilità sul primo gol di Keita.CHIBSAH 5.5Si danna l’anima in mezzo al campo, ma qualche errore lo commette pure lui.CRISETIG 5Cresciuto nel vivaio interista, non fa bene contro la sua vecchia squadra.CASSATA 5Costretto al giallo per fallo su Politano, rimedia un giallo.BEGHETTO 5.5Prova a fare il suo sulla sinistra, ma non è aiutato molto da Capuano.CIOFANI 6Gli arriva un solo pallone con il quale sfiora il pari a inizio ripresa.PINAMONTI 5Poche iniziative, poche idee.GORI 5In campo al posto di Cassata, ma da lui non arriva nessuno spunto.LONGO 5Al suo Frosinone manca la cattiveria.