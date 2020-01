Inter-Fiorentina, i voti: Barella protagonista, debutto ok per Eriksen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Non deve opporsi più di tanto agli attaccanti della Fiorentina. Fino al secondo tempo quando con la mano di richiamo manda in angolo una conclusione di Vlahovic.GODIN 6Prova a controllare le manovre offensive dei viola.RANOCCHIA 6.5Sa sempre sfruttare al meglio le occasioni che gli concede Antonio Conte.BASTONI 6Affronta un avversario ostico come Lirola.CANDREVA 7Al di là del gol, gioca una gara interessante. Poi sblocca il risultato prima dell’intervallo.VECINO 6.5Sembrava sul piede di partenza, è rimasto all’Inter e ha guidato il centrocampo nerazzurro.BARELLA 7Resta un motorino in mezzo al campo. Ci prova con qualche conclusione da fuori e segna il gol del 2-1.YOUNG 6Dimostra la sua duttilità tattica potendo giocare in entrambe le fasce.SANCHEZ 5.5Nel ruolo di trequartista va subito in difficoltà.LUKAKU 5.5Pochi palloni giocabili e per questo non sempre pericoloso.LAUTARO MARTINEZ 6In continuo pressing sui portatori di palla della Fiorentina. Si fa sovrastare da Caceres sull’1-1.ERIKSEN 6Debutta in maglia nerazzurra nella sua nuova casa, San Siro.CONTE 6.5Ritrova vittoria e sorriso. Si qualifica in semifinale di Coppa Italia.TERRACCIANO 6.5Sempre pronto, non può nulla sul gol di Candreva.MILENKOVIC 6Dalla sua parte cerca di fare buona guardia.CECCHERINI 5Sfortunato quando scivola nella sua area in occasione della rete di Candreva.CACERES 6.5Non riesce a contenere Candreva, ma realizza il gol dell’1-1.LIROLA 6Subito pericoloso al 5’ con un diagonale che sfiora il palo.PULGAR 5.5Non riesce a dare continuità alle sue giocate.BADELJ 5.5In affanno nella costruzione del gioco.BENASSI 5.5Spesso in ritardo. Emblema delle difficoltà della Fiorentina al Meazza.DALBERT 5Gioca davanti ai suoi vecchi tifosi, ma non lascia il segno.VLAHOVIC 5Una prestazione non degna di nota. Brutto errore davanti ad Handanovic.CHIESA 5.5Si fa vedere soltanto con un passaggio filtrante per Vlahovic.CUTRONE 5.5Per lui è una sorta di derby, ma non riesce ad aiutare la Fiorentina.IACHINI 5.5Si arrabbia spesso in panchina.