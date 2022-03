L'Inter frena ancora, Dumfries risponde a Torreira: la Fiorentina strappa il pari a San Siro

L’Inter continua a pasticciare e non vince nemmeno contro la Fiorentina a San Siro. Segna Torreira, che impaurisce Simone Inzaghi, ma pareggia Dumfries, che dà speranza ai nerazzurri. Ma i campioni d’Italia sbagliano troppo e restano senza idee. L’assenza di Brozovic si fa sentire, eccome. Calhanoglu non riesce a non far rimpiangere il croato. I viola in mezzo al campo sono superiori. Castrovilli è un mastino che spesso va via palla al piede, mentre Torreira giostra il gioco della squadra di Vincenzo Italiano. Nell’Inter è Skriniar a fare la parte del leone.

Il primo tentativo del match è di Nico Gonzalez, ma Handanovic si sdraia e respinge, facendosi poi trovare pronto anche su una conclusione di Saponara da fuori area. L’Inter prova ad accelerare e quando si affaccia nella metà campo avversaria, Vidal va in acrobazia e fa sfumare una bella azione. L’Inter chiude in attacco, trovando anche il gol, ma Lautaro Martinez è in fuorigioco. Nella ripresa segna Torreira, che anticipa Barella, pareggia Dumfries, che sovrasta Duncan. Nel finale Sanchez va vicinissimo al gol, ma Biraghi salva clamorosamente. Finisce 1-1. Dopo la sosta, ci sarà la Juventus. Servirà un’altra Inter per battere i bianconeri.