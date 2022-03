Sabato 19 Marzo 2022, 19:59

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6,5

Si fa trovare pronto quando Nico Gonzalez e Saponara provano a scaldargli i guanti,

D’AMBROSIO 6

Fa buona guardia quando la Fiorentina tenta di accelerare dalle sue parti.

SKRINIAR 7

Dei tre difensori è il migliore. Ostico da superare ed è un baluardo in ogni conclusione avversaria.

BASTONI 6

Cerca di tenere Nico Gonzalez. All’esterno viola non le manda a dire.

DUMFRIES 6.5

È lui a salvare Inzaghi pareggiando dopo cinque minuti.

BARELLA 5.5

Questa volta fa fatica anche lui. Perde qualche pallone interessante e si fa anticipare da Torreira sul gol della Fiorentina.

CALHANOGLU 5

L’assenza di Brozovic si fa sentire. Lui non detta i tempi come il croato.

VIDAL 5.5

Lotta in mezzo al campo, cercando di chiudere ogni varco, ma sbaglia troppo.

PERISIC 6.5

In fase difensiva sbaglia un po’, ma resta comunque un’arma offensiva importante per questa Inter. Suo il cross per Dumfries.

DZEKO 5.5

Partecipa alle manovre offensive nerazzurre, ma dovrebbero renderlo più partecipe.

LAUTARO MARTINEZ 6.5

Vivace quando regala un paio d’aperture a Dumfries. Segna, ma à in fuorigioco.

INZAGHI 5.5

La sua Inter non riesce più a vincere



PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 6.5

Nel primo tempo l’Inter non lo impegna molto. Bravo su Vidal, non può nulla sul pari di Dumfries.

VENUTI 6

Tiene Perisic e non è mai facile contro l’esterno croato.

MILENKOVIC 6

È un marcatore insidioso. Anche per questo piace all’Inter (e non solo).

IGOR 6

Si sbatte tra Dzeko e Lautaro Martinez, lodevole.

BIRAGHI 6

È quello più sotto pressione dei quattro difensori della Fiorentina. Gran salvataggio su Sanchez.

CASTROVILLI 6.5

Qualche spunto prezioso quando va via palla al piede.

TORREIRA 7

Guida come un direttore d’orchestra il gioco dei viola. E segna a inizio ripresa, anticipando Barella.

DUNCAN 5.5

Cresciuto nel vivaio dell’Inter, a San Siro non ha mai paura. Però, si fa anticipare da Dumfries sul’1-1.

NICO GONZALEZ 6.5

Dà fastidio a Bastoni con scatti, dribbling e tunnel. Suo l’assist per Torreira.

PIATEK 5

Per lui è un mini derby, visto il trascorso al Milan. Ma il polacco non lascia il segno.

SAPONARA 5.5

Tentenna in due occasioni e perde l’attimo al momento di tirare.

ITALIANO 6.5

La Fiorentina lotta su ogni pallone.