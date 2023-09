Inter-Fiorentina 4-0: festa nerazzurra a San Siro con Thuram, Lautaro Martinez (doppietta) e Calhanoglu

L’Inter non smette di vincere. Giocando un ottimo calcio davanti a più di 72mila spettatori, mostra tutta la sua forza anche contro la Fiorentina. I nerazzurri vincono 4-0 con i gol di Thuram (il primo in A), Lautaro Martinez (doppietta) e Calhanoglu (su rigore) e raggiungono il Milan in vetta alla classifica a nove punti. Tre successi su tre per entrambi, ma la squadra di Simone Inzaghi è l’unica in campionato a non aver ancora subito un gol. L’arma migliore dell’Inter è l’intensità. Non smette mai di lottare su tutti i palloni, anche quelli che ormai sembrano irraggiungibili. Il vantaggio arriva così. È un continuo duello – in un piccolo fazzoletto di campo – tra Dimarco e Arthur. A spuntarla è l’esterno: cross in area e colpo di testa di Thuram, che lascia sul posto Biraghi. Per il francese è il primo sigillo. E ha anche altre due occasioni, ma in entrambe le occasioni manda sul fondo. Il primo tempo si chiude con la punizione di Calhanoglu, che Christensen respinge. Nella ripresa non cambia nulla. L’Inter è spietata. Colpisce un palo con Dumfries, poi ancora Christensen fa un miracolo su Lautaro Martinez. Ma l’argentino raddoppia finalizzando al meglio un assist di Thuram e subito dopo il francese si conquista un rigore. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia. La Fiorentina ormai è annientata. Non può nulla contro lo strapotere dell’Inter. Anzi, rischia ancora quando Thuram manda sul fondo un bel diagonale. Poi Inzaghi inserisce Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto per Thuram, Dumfries e Dimarco. Ed è proprio il colombiano a regalare a Lautaro Martinez la palla del 4-0.