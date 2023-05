Inter-Milan 1-0, Lautaro Martinez porta in finale i nerazzurri dopo 13 anni. Ai rossoneri non riesce l'impresa

L’Inter è la prima finalista di Champions. Vola a Istanbul, e ora attende la vincente di Manchester City-Real Madrid di domani, grazie al 0-0 del ritorno contro il Milan. Festeggiano i nerazzurri, che arrivano all’ultimo atto della manifestazione continentale 13 anni dopo il Triplete firmato da José Mourinho con il trionfo a Madrid contro il Bayern Monaco.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni: Dybala non è ancora pronto, ma punta a essere convocato

Il Milan fa di tutto pur di ribaltare il ko dell’andata (0-2, 10 maggio) ma fallisce almeno due palle gol nel primo tempo. La prima è quella che Tonali regala a Brahim Diaz. Lo spagnolo calcia di piatto a botta sicura, in pratica un rigore in movimento, ma Onana risponde sdraiandosi sulla sua sinistra e bloccando il pallone. È una gara interrotta spesso dall’arbitro francese Turpin, ma all’improvviso si accende poco prima dell’intervallo. Al 38’ Rafael Leao va via a Darmian, entra in area e sfiora il gol mandando sul fondo un diagonale insidioso, ma dopo un solo minuto è Maignan a dire di no, con una parata sontuosa, al colpo di testa di Dzeko. C’è tempo ancora per il ko di Mkhitaryan, che si fa male al quadricipite della coscia sinistra, che viene sostituito da Brozovic. Nella ripresa la gara non è ricca di occasioni. Il Milan fa fatica a trovare spazi rispetto al primo tempo, mentre l’Inter controlla il match, forte del doppio vantaggio dell’andata. Si ferma Thiaw ed entra Kalulu, mentre Simone Inzaghi lancia Gosens e Lukaku per Dimarco e Dzeko. Ma a sbloccare il risultato ci pensa Lautaro Martinez e a San Siro è trionfo nerazzurro.