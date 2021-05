Inter campione d'Italia, festa scudetto a Milano: maxi-assembramento di tifosi al Duomo

Come si temeva alla vigilia, ci sono stati assembramenti in Piazza Duomo per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter. Circa duemila persone si sono radunate in 50 minuti, appena è terminata la partita di Reggio Emilia tra Sassuolo-Atalanta. Non tutti con la mascherina, non rispettando le norme anti Covid.

Ai lati della piazza davanti alla Cattedrale c'erano gli agenti di polizia, che in un primo momento sono intervenuti intorno alle 17,40 per far scendere molti tifosi nerazzurri dalla statua di fronte il Duomo, quella di Vittorio Emanuele II. Molti i cori contro il Milan e la Juventus. Tanti quelli per osannare una squadra capace di porre fine al regno juventino, durato nove stagioni. Poco alla volta la piazza si è riempita. Ed è stato impossibile rispettare poi il distanziamento sociale.

Ultimo aggiornamento: 18:20

