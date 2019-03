Lo scozzese William Collum dirigerà Eintracht Francoforte-Inter, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma in Germania giovedì 7 marzo alle 18.55.



Il bielorusso Aleksei Kulbakov è l'arbitro designato per Napoli-Salisburgo, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma allo stadio San Paolo giovedì 7 marzo alle 21.





