Inter-Eintracht, i voti nerazzurri: si salva solo Handanovic, de Vrij che disastro

HANDANOVIC 7Permette all’Inter di prendere soltanto un gol. Compie almeno quattro parate decisive.D’AMBROSIO 5Kostic fa un po’ quello che vuole. Così non è d’aiuto.DE VRIJ 4.5Combina un pasticcio dopo solo 5’ e l’Eintracht fa suo il match.SKRINIAR 5.5Lo slovacco si fa sorprendere dall’impeto dei tedeschi. Meglio quando avanza a centrocampo.CEDRIC 5Anche lui fatica in fase difensiva.VECINO 5Sbaglia troppo ed è sempre in ritardo.BORJA VALERO 5Prova a chiudere gli spazi, ma non riesce a imporsi.POLITANO 5.5Corre tantissimo, ma questa volta manca il suo contributo.CANDREVA 5Fa sempre le scelte sbagliate. Da rivedere ancora una volta.PERISIC 5Il croato è poco pericoloso.KEITA 5In campo dopo tanto tempo, non incide.RANOCCHIA 6Entra ed è il più sicuro di tutti.SPALLETTI 5Saluta l’Europa League. Ora testa al derby di domenica.