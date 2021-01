Inter, ecco chi è Nikos Stathopoulos: l'uomo che vuole investire nel club nerazzurro

Mentre l’Inter stasera sarà impegnata a Firenze negli ottavi di Coppa Italia, nelle stanze societarie continua la trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club di viale Liberazione a Bc Partners, azienda di private equity specializzata in buyout e acquisizioni con sede a Londra. Nella city londinese vive Nikos Stathopoulos, il manager greco che sta seguendo in prima persona il dossier Inter.

Nato nel 1969 e dopo essersi laureato in Business Administration all’Università di Economia e Commercio di Atene, Stathopoulos ha preso un Master in Business Administration all’Harvard Business School e ha lavorato per tre anni come consulente aziendale presso il Boston Consulting Group a Londra, per poi diventare partner di Apax Partners (sempre a Londra). Dal 2005 è in BC Partners: oggi è membro del comitato esecutivo e presidente del comitato di gestione del portafoglio. Dati alla mano, è responsabile degli investimenti nell’area Technology, Media&Telecommunications.

È un uomo di una certa cultura, parla cinque lingue (greco, inglese, francese, spagnolo e italiano) e in Italia 10 anni fa, nel 2011, ha curato l’acquisizione – per Bc Partners – del gruppo di abbigliamento Coin per 1,3 miliardi di euro. Oltre che aver seguito in prima persona la trattativa, poi non chiusa, per l’ingresso di Bc Partners come socio di minoranza nella società che gestisce i diritti tv della Bundesliga tedesca. Crede negli investimenti in aziende che abbiano notevoli livelli di crescita ed è per questo che punta tutto sull’Inter, con Suning in difficoltà viste le tante restrizioni del governo cinese negli investimenti nel calcio.

