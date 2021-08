Inter, ecco Dzeko: trova un accordo con la Roma e gioca la prima amichevole in nerazzurro (e segna)

Sabato 14 Agosto 2021, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 19:19

L’ufficialità è attesa a ore, ma intanto Edin Dzeko sta debuttando in questi minuti con la maglia dell’Inter nell’amichevole di Monza contro la Dinamo Kiev. Il bosniaco gioca grazie a un nulla osta, dopo aver trovato l’accordo con la Roma rinunciando a metà mensilità del mese di luglio. Risolta, quindi, l’ultima problematica che ha permesso a Edin di cambiarsi, fare il riscaldamento con i suoi nuovi compagni agli ordini di Simone Inzaghi (ex tecnico della Lazio, i due sono stati rivali in tantissimi derby della Capitale in questi anni) e scendere in campo dal primo minuto. Quella contro la Dinamo Kiev, a Monza, è la prima occasione per Dzeko – con la maglia numero 9 – di non far rimpiangere Lukaku e infatti al trentaquattresimo il bosniaco riesce subito a baciare l'esordio con la maglia nerazzurra con il gol.