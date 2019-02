Inter, è durato un quarto d'ora il colloquio tra Icardi e la dirigenza

Tutto in quasi 15 minuti. È quanto è durato il summit tra Mauro Icardi e la dirigenza dell'Inter. Poi, l'argentino ha lasciato Appiano Gentile, a bordo della Bentley di Wanda Nara. Al summit, dopo la trasferta di Vienna, erano presenti il giocatore, Beppe Marotta, Gardini, Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Assente il presidente Steven Zhang, che rientrerà dalle vacanze negli Usa domenica. Un breve colloquio, dunque, dopo il terremoto degli ultimi giorni che ha visto la fascia di capitano passare a Samir Handanovic dallo stesso Icardi. L'attaccante, poi, aveva deciso di non partecipare alla trasferta di Europa League di Vienna dove ieri la squadra ha vinto 1-0 sul Rapid grazie al gol di Lautaro Martinez. Proprio lui, l'erede designato di Icardi in campo e nello spogliatoio. Arrivato alle 9.30 alla Pinetina, nell'allenamento di oggi Mauro ha svolto un lavoro differenziato, dividendosi tra palestra e corsa sul campo senza pallone, come Keita. Quindi, si è fermato per una seduta dal fisioterapista. Esattamente come ieri. Il problema al ginocchio destro, però, è un malanno che non preoccupa il club. Sono attesi sviluppi, ma è ormai sicura l'assenza di Icardi domenica contro la Sampdoria.

Ultimo aggiornamento: 14:29

