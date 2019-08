Inter, dopo Sanchez c'è Biraghi. Laxalt vicinissimo all'Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peril tempo dell’attesa sta per finire. L’vuole annunciare entro le prossime ore l’arrivo del cileno che, dopo il blitz in Italia della scorsa settimana, si è già attivato per trovare una casa a Milano. Confermata la formula (prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro), l’ad Marotta e l’agente del cileno, Felicevich, hanno già discusso del nuovo contratto del calciatore in caso di permanenza. Sanchez torna con forti motivazioni: il desiderio è quello di avvicinarsi alla versione de El Nino Maravilla ammirata ad Udine e a Londra, con la maglia dell’Arsenal. Una volta definito l’affare per l’attaccante classe '88, l’Inter si concentrerà sull’arrivo di Biraghi e sulla cessione di Dalbert alla Fiorentina (nell’ambito di un possibile scambio) o al. Larossonera è, invece, in attesa di novità su Correa, mentregià domani potrebbe essere un nuovo giocatore dell’Atalanta.