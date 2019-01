Inter-De Paul, nuovi contatti. La Juve incontra il Parma per Bruno Alves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown è partito. Giovedì, alle ore 20, chiuderà la sessione invernale di calciomercato, che vede le milanesi tra le protagoniste. E se il Milan cerca di arrivare ad una soluzione con il Watford per Deulofeu (i rossoneri propongono un prestito con riscatto, gli inglesi chiedono un obbligo), l'Inter valuta l'innesto anticipato di De Paul (oggi nuovi contatti con il suo nuovo agente), in caso di partenza di Perisic. Prima, però, l'Arsenal o un altro club sulle tracce del croato deve presentare un'offerta concreta sui 35-40 milioni in grado di soddisfare le esigenze dei nerazzurri. Non solo Perisic, anche Miranda ha chiesto la cessione: il brasiliano piace al Monaco, ma per il via libera l'ad Marotta vuole avere in pugno un sostituto. Attenzione quindi al possibile arrivo anticipato di Bastoni, ora al Parma. Il ds Faggiano ne ha parlato con i dirigenti nerazzurri, subito dopo l'incontro con Paratici per discutere di Bruno Alves. Il centrale portoghese, seguito dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, è uno degli obiettivi della difesa juventina, al centro di una serie di valutazioni. L'infortunio di Bonucci preoccupa infatti Allegri, in vista degli impegni europei. Infine, come da programmi, Rog va al Siviglia in prestito. Oggi il centrocampista croato ha salutato il tecnico Carlo Ancelotti e i compagni di squadra.