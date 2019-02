Inter, Daniel Tseung e Tom Pitts di LionRock Capital entrano nel cda

Daniel Tseung e Tom Pitts di LionRock Capital sono i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell'Inter, lo annuncia il club nerazzurro in un comunicato. «Le nostre intenzioni sono sempre state chiare: rendere l'Inter uno dei club più prestigiosi e vincenti del mondo. Dopo due anni e mezzo - spiega il presidente nerazzurro Steven Zhang - abbiamo fatto importanti passi avanti, ottenendo risultati significativi in campo e fuori dal campo. L'interesse di un fondo di investimento così importante come LionRock Capital è la prova che insieme stiamo portando questo progetto nella giusta direzione. Oggi siamo lieti di accogliere ufficialmente LionRock Capital nella famiglia nerazzurra». Soddisfazione anche da parte dei nuovi soci che durante l'assemblea annunciano l'arrivo nuovi sponsor. «È un onore. Siamo molto ottimisti - commenta Daniel Tseung, Fondatore e ad di LionRock Capital - circa le prospettive di sviluppo commerciale delle attività sportive e, in particolare, riteniamo che l'Inter abbia un grande potenziale di sviluppo futuro. Sosterremo al massimo il Club affinché possa raggiungere l'obiettivo di diventare una delle società di calcio migliori del mondo».

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA