Sarà un altro calciomercato nostalgia. Perché dopo, ad un passo dall', ancheè in odore di ritorno. L'ex attaccante dellaaveva confessato proprio al Messaggero il suo desiderio di vivere una seconda avventura in Italia. E adesso che lolo corteggia il traguardo si avvicina. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro importante tra le parti, ma servirà almeno un altro vertice per conoscere i termini dell'affare. Tornando a, il centrocampista cileno sta trattando la buonuscita con il Barcellona. L'Inter è fiduciosa e conta di poter abbracciare l'ex bianconero già la prossima settimana. Caldissima anche la pista. Il suo agente,, è all'estero e solo nei prossimi giorni tornerà in Italia per portare avanti la negoziazione con ilCome è noto, i Citizens sono fermi all'offerta sui 70 milioni di euro mentre il patron azzurro chiede ancora un ultimo sforzo per le firme. I rapporti tra i club dopo la vicenda Jorginho sono freddi, quindi spetterà all'intermediario Ramadani trovare in tempi brevi un punto di incontro.