Inter, Conte vuole la finale: recupera de Vrij e Bastoni e punta forte su Eriksen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giocare ogni tre giorni potrebbe essere l’arma in più di, che fa dell’intensità agonistica il suo credo. La ripartenza dell’sarà asabato sera per la semifinale di ritorno di. A San Siro la squadra diaveva vinto 1-0 riuscendo a controllare le manovre offensive nerazzurre. Ma l’ex ct sta già studiando il modo per ribaltare il risultato e conquistare la finale di un trofeo al qualetiene molto. Questo perché potrebbe essere la prima vittoria della sua gestione. Curiosamente la Coppa Italia è stato l’ultimo successo dell’era Moratti, nel 2011 con Leonardo in panchina. Così per regalare un trofeo all’Inter, Conte riparte con il 3-5-2 che potrebbe anche avere una metamorfosi in corsa al 3-4-1-2. Fondamentale, in questo caso, sarebbe un giocatore come, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, come già aveva mostrato a Londra con la maglia del. Inoltre, le belle notizie per Conte sono i recuperi dicosì da sistemare la difesa. L’unico dubbio riguarda gli impegni troppo ravvicinati, ma la sfida col Napoli è decisiva proprio per non vedere sfumare un obiettivo stagione. Poi, si potrà pensare al recupero con lae alla ripartenza vera e propria del campionato con la gara col