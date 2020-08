© RIPRODUZIONE RISERVATA

A metà strada tra l’aeroporto di Malpensa e il Ticino, a(comune di poco più di 18mila abitanti, che ha dato i natali a nientepopodimeno chei), si è scritta un’altra pagina importante della storia recente. Un uomo, il giovane presidente(suo vero nome è), è riuscito a far cambiare idea al vulcanico, pronto a fare le valigie e lasciare Milano dopo soltanto una stagione sulla panchina dell’Inter e dopo un secondo posto a un punto dallae a una finale dipersa contro ila Colonia, in Germania. Se a qualcuno bisogna assegnare la vittoria, questa va data soltanto al giovane, figlio di, fondatore e azionista di maggioranza di. È stato questo ragazzo di quasi 29 anni (li compirà il 21 dicembre) a convincere Conte a restare. Gli ha illustrato gli obiettivi dell’Inter senza dimenticare gli affanni economici ai quali si rischia di andare incontro, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria nel mondo. Non solo. Il giovane Zhang ha compreso lo sfogo del tecnico salentino, promettendo vicinanza e protezione da parte del club, chiari intenti negli obiettivi stagionali (così da non illudere i tifosi) e un mercato che –– anche se non avrà una spesa scoppiettante come quella di Lukaku, avrà però particolare attenzione sulle richieste del proprio allenatore, ancora una volta bramoso di spodestare dal trono la Juventus, dopo nove scudetti di fila. Dal 28 giugno 2016 nel Cda interista e dal 26 ottobre 2018 presidente dell’Inter (il più giovane a ricoprire questa carica nella storia del club di viale Liberazione), quattro anni fa aveva ammesso candidamente di non seguire il calcio. Oggi, sotto questo aspetto, è un’altra persona. È tornato dallaper stare vicino alla squadra, è volato incon il sogno di poter vincere il primo trofeo della gestione di, ha preso atto della sconfitta (intuendo che potrà essere un punto di partenza, non certo di arrivo) e ha organizzato questo incontro tra Conte e gli Stati generali interisti. Per chiarire, per dirsi tutto in faccia, per non lasciare nulla di non detto. Con un concetto importante:. Di tutto, anche dei problemi. Fare squadra in società per cercare di diventare imbattibili in campo. È la prima vera missione di Zhang, il giovane che a Milano ha preso casa in zonae che ama