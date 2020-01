Inter, Conte si affida alla difesa e a Lukaku per battere l'Atalanta delle meraviglie

Miglior difesa (15 gol presi) contro il miglior attacco (48 reti realizzate). È il riassunto della partita di sabato, attesissima, a San Siro tra Inter e Atalanta. I nerazzurri sono galvanizzati per il successo contro il Napoli, dopo 23 anni dall’ultima volta, mentre i bergamaschi arrivano da un doppio 5-0 (contro Milan e Parma) che non può non preoccupare Antonio Conte. Ma il tecnico salentino, archiviato il botta e risposta con Fabio Capello, sa come preparare partite del genere. In primis, dovrà sopperire alle assenze di Skriniar in difesa e di Barella a centrocampo, entrambi squalificati dopo l’ammonizione al San Paolo. Al posto dello slovacco, sarà rispolverato Godin (visto anche l’infortunio di D'Ambrosio), sul piede di partenza dopo sei mesi altalenanti con la maglia nerazzurra. Il muro difensivo dovrà essere protetto da de Vrij, il migliore dell’Inter in quel reparto. Ma a far sognare i tifosi è Lukaku, arrivato a 14 centri in campionato, dietro soltanto a Immobile, in testa con 19 reti. Conte si affida al belga, suo pupillo, fortemente voluto questa estate tanto da litigare con la dirigenza quando sembrava che l’affare con il Manchester United potesse saltare da un momento all’altro. Invece, quello sfogo ha spaventato e convinto Suning a comprarglielo dai Red Devils ed ecco che la scommessa è stata vinta da Conte. Non l’unica. Perché anche questo Lautaro Martinez è una creatura dell’ex ct. L’Atalanta delle meraviglie, che un mese fa è passata agli ottavi di Champions nonostante avesse racimolato un solo punto nelle prime quattro gare, è avvisata. Così come l’Inter, arrivata all’ultimo vero ostacolo del girone di andata rispondendo colpo su colpo alla Juventus.

Ultimo aggiornamento: 12:22

