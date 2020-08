Non disse esattamente vado a comprare le sigarette per poi sparire per sempre, ma fece qualcosa che gli assomigliava abbastanza. Antonio Conte se ne andò dalla Juve, nell’estate 2014, quando il ritiro pre-campionato era già cominciato, all’indomani del raduno. Sì, qualche avvisaglia c’era stata, con il famoso discorso sull’impossibilità di andare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca, ma un epilogo così improvviso, a nuova stagione già cominciata, colse di sorpresa un po’ tutti, a partire dalla stessa dirigenza bianconera. Eppure, gli era già successo e sarebbe successo ancora. Conte è fatto così, prendere o lasciare. Si sa che scegliendolo ci si affida a uno dei migliori allenatori su piazza, ma si portano in casa parecchi potenziali problemi. Una pentola in perenne ebollizione e sempre pronta a fare saltare il coperchio.

RISCHI PREVISTI

Marotta non poteva non sapere che prima o poi sarebbe successo anche all’Inter. Magari non così presto e per motivi che restano difficili da capire: gravi secondo Conte, labili se visti da fuori. In fondo la sua prima stagione nerazzurra è stata tutto sommato positiva: progressi di gioco e titolo europeo sfiorato. Non ha litigato, a quanto si sa, con nessun giocatore, cosa che pure gli succede di sovente. Al Chelsea, il secondo anno, fu lotta continua: con Fabregas, Willian, con Diego Costa soprattutto, che una volta durante una partita pretese di essere sostituito perché non ne poteva più dei rimproveri e delle urla incessanti dell’allenatore. Ma pure all’Atalanta entrò subito in rotta di collisione con Doni, idolo degli ultrà: risse non solo sfiorate in spogliatoio, società condizionata dagli umori della tifoseria e dimissioni irrevocabili dopo solo 13 partite. Di sfoghi e litigi con bersagli disparati – dai giornalisti, al Palazzo, a colleghi scomodi come Mourinho – Conte si è reso protagonista ovunque sia stato, da Siena ad Arezzo, da Bari alla stessa Nazionale, lasciata all’improvviso con l’apologo dell’incudine e del martello.

I SUCCESSI

Finché c’è stato però, a Bari come a Siena, alla Juventus come in Nazionale, al Chelsea come finora all’Inter, i risultati sul campo sono stati eccellenti. Ha saputo vincere in Italia e in Inghilterra con squadre dalla fisionomia molto ben definita, praticando un calcio collettivo moderno ed efficace. Fuori campo poi si trasforma fino a diventare talvolta insopportabile. Un prezzo che vale la pena pagare? Chissà. Fare i conti con Conte è difficile per noi che lo conosciamo bene. Figuriamoci per una proprietà cinese.

