Inter, Conte riparte da Bologna: «Errore da evitare? Parlare. Zitti e lavorare»

Riparte da Bologna il campionato dell’Inter, che in questi giorni ha visto guarire dal covid i suoi tre giocatori: Handanovic, de Vrij e Vecino. Rimane positivo soltanto D’Ambrosio. «Errori da valutare? Parlare, bisogna stare zitti e lavorare», ha detto Antonio Conte.

Ripartenza. «Sarà importante riprendere nella giusta maniera. Sicuramente bisognerà fare molta attenzione, affrontiamo un’ottima squadra guidata da un bravissimo allenatore».

Bologna. «Fa un calcio aggressivo. Ci stiamo preparando. Sono rientrati ieri tutti i nazionali. Stiamo cercando nel minor tempo possibile di preparare bene la partita».

Messaggio. «Dobbiamo cercare di riprendere dove abbiamo lasciato. Dopo la sosta non è mai semplice perché devi riannodare il filo del discorso, ma i giocatori sanno benissimo che non c'è tantissimo tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera».

Errori da evitare. «Parlare, bisogna star zitti e lavorare».

Covid. «Difficile fare delle considerazioni. Col senno del poi si poteva fare meglio, ma sappiamo benissimo che il Covid c’è da un anno, ci sta massacrando e quindi il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione come ci stiamo convivendo tutti nella vita. L’augurio è che si risolva presto la questione cercando di fare i vaccini per tutti e anche per noi».

Rosa. «Ho delle risorse in mano e cerco di sfruttarle al meglio con le giuste scelte e l’equilibrio. A volte mi danno ragione e altre meno. Alleno tutti i giocatori per farli scendere in campo, per cui sono tutti pronti a fare il proprio dovere se chiamati in causa».



