Non è finita finché non è finita. Viene facile accostare il celebre aforisma della leggenda mondiale del baseball Yogi Berra alla vicenda Conte- Inter . O addirittura a tutta la carriera da allenatore di. Caratterizzata da sfoghi e colpi di testa continui, oltre che da successi sportivi rilevanti. Peccato che poi tutto sia finito sempre un po’ troppo presto, soprattutto improvvisamente, spesso quando sembrava che i bisticci di famiglia si fossero ricomposti. Tutte storie sbagliate: dall’addio al Bari tre settimane dopo il rinnovo, alla fuga dall’Atalanta dopo tre mesi di tensioni con i giocatori e la Curva, alla rottura con la Juventus a ritiro pre-campionato già cominciato, ai malumori del periodo azzurro, alle continue reciproche provocazioni con Marina Granovskaia, la “zarina” del Chelsea. Tutti film già visti: con sceneggiature simili e finali identici.Non stavolta. Ma per quanto? Che cosa è successo nella villa di Somma Lombardo nelle tre ore che hanno portato alla decisione di proseguire insieme non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Ma la sensazione è che si sia trattato di un armistizio, piuttosto che di una vera pace. Alla fine, non è stata concessa neanche una conferenza stampa di circostanza, né una photo-opportunity con qualche sorriso da dispensare a una tifoseria più che perplessa. Eppure, il doppio atto d’accusa di Conte contro la società, dopo la vittoria con l’Atalanta e dopo la sconfitta con il Siviglia, era stato così pesante da sollecitare l’attenzione degli avvocati del club. Per ora tutto cancellato: nessuna replica da parte di proprietà e dirigenti, nessuna marcia indietro da parte dell’allenatore. Neanche il tradizionale tentativo di scaricare le responsabilità sui giornalisti che non capiscono e vogliono soltanto soffiare sul fuoco. Sarebbe stato meno credibile che mai.“Condivisione della strategia” si legge nel comunicato ufficiale. Senza vincitori né vinti. Non è caduta neppure la testa di Ausilio, che pure sarebbe stata la pedina più sacrificabile, considerati i danni fatti alla società negli anni in cui era responsabile unico del mercato. Restano senza risposta le rivendicazioni, giuste o sbagliate che fossero, di Conte a proposito della mancata protezione ricevuta dal club o del coinvolgimento della sua famiglia (?), peraltro due suoi cavalli di battaglia, visto che esattamente le stesse cose, su società e famiglia, diceva ai tempi del Chelsea. E allora non si può non pensare che vadano avanti insieme perché non in grado di rimuovere il macigno dei 45 milioni lordi a carico della società, cioè dei 12 milioni netti per due anni destinati a finire nelle tasche del tecnico, secondo contratto. Con il paradosso finale dell’accordo sul cambio di strategia di comunicazione: Conte non sarà più obbligato a vincere, ma solo a far crescere la squadra. Già, ma come si fa a far crescere una squadra che è arrivata seconda in campionato a un punto dalla prima e che ha perso una Coppa europea in finale se non vincendo qualcosa? Che pasticcio, chissà quanto durerà.