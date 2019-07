Inter, Conte: «La sconfitta con il Manchester? C'è tanto da migliorare»

Non bene la prima, ma nessun dramma. «Di positivo ho visto l'impegno e la voglia di fare da parte dei calciatori, ma c'è tanto da migliorare in fase di possesso e in fase di pressione», le parole di Antonio Conte, ai microfoni di Inter Tv, dopo la sconfitta contro il Manchester United. «C'è una base importante che è lo spirito positivo di questi ragazzi, questo è importante in un momento che non è facile perché si viene da un periodo di allenamenti intensi - ha proseguito -. Dobbiamo lavorare su tutto, il tempo per recuperare da questa partita è limitatissimo, noi abbiamo bisogno non solo di giocare le partite ma anche di allenarci per migliorare e capire i momenti della gara».



Loro sono una bella squadra con tanti giocatori forti. Stiamo lavorando per migliorare e c'è ancora tanto da fare». Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij commenta così la sconfitta rimediata dall'Inter all'esordio nell'International Champions Cup contro il Manchester United. «Abbiamo provato diversi sistemi di gioco -fa notare l'olandese- e queste partite sono molto utili per noi durante la preparazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA