Inter, Conte lavora sull'aspetto mentale: allo Stadium si gioca più di una gara scudetto

In 21 giorniha avuto soltanto due impegni ufficiali, entrambi in Europa League (andata e ritorno contro il Ludogorets). Poi le tre gare sospese - Sampdoria, Juventus e la Coppa Italia contro il Napoli - ha costretto i nerazzurri a non scendere più in campo per una gara di serie A. Ed è questo l’aspetto che più preoccupaperché - tra l’ultimo match del 16 febbraio contro la Lazio al prossimo di domenica 8 contro i bianconeri - questo è un intervallo lungo anche per uno dei motivatori per eccellenza del nostro calcio. Per ovviare al problema l’ex ct ha trasformato gli allenamenti dellain partite o ha cercato anche solo di dare più intensità alle sedute. Ora ci sarà da capire come i nerazzurri reagiranno a tutto questo. Domenica sera andrà quindi in scena non solo la partita scudetto contro la squadra di, ma anche la prova del nove per capire in che condizione fisica scenderà in campo l’Inter. In questi giorni per Conte non è stato facile isolare il gruppo dalle polemiche extracalcistiche nate per i numerosi rinvii. L’unico interesse è stato quello di preparare i nerazzurri a una delle gare più importanti della stagione, oltre che affrontare in trasferta la sua ex squadra, la. Un ritorno a casa senza pubblico (manifestazioni sportive a porte chiuse fino al 3 aprile secondo il decreto del 4 marzo scorso) con un solo obiettivo: ritornare in corsa battendo la Juventus. In uno dei derby d’Italia più accesi degli ultimi anni. Il clima asarà anche surreale, ma sicuramente in campo sarà comunque (agonisticamente) rovente.