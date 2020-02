Inter, Conte: «Lautaro Martinez è un'assenza importante»

Ultimo aggiornamento: 14:18

Con il mercato ormai alle spalle, l’Inter riparte dai tre pareggi di fila e dal -3 sulla Juventus. Trasferta a Udine per i nerazzurri senza lo squalificato Lautaro Martinez, che salterà anche il derby contro il Milan di domenica 9 febbraio: «Tra Esposito e Sanchez giocherà chi mi dà più garanzie».«L’Inter sta bene, c’è soddisfazione di aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia nonostante le difficoltà del giorno prima».«Alleluia che sia finito. Io ho spiegato fin dal primo giorno del mercato cosa sarebbe successo. Se avessimo venduto, avremmo presto dei giocatori. Abbiamo ceduto Politano e abbiamo acquistato Eriksen. Ne sono andati via due in prestito e ne abbiamo presi due in prestito. Sono stato onesto perché lo sapevo».«Christian stava giocando poco con il Tottenham. Faceva spezzoni d gara, ma tutto sommato fisicamente l'ho trovato in una discreta condizione. Abbiamo parlato tanto con lui per fargli capire cosa vogliamo da lui. Sicuramente è un calciatore che recepisce subito».«Ha caratteristiche totalmente diverse. Eriksen ha qualità, visione di gioco, può fare gol. Può essere un rifinitore. Zidane aveva altre caratteristiche».«Uno dei due giocherà, ovvero chi darà più garanzie. L’assenza di Lautaro Martinez è importante, ha affinato l’intesa con Lukaku perché hanno giocato sempre loro. La sua squalifica è un’opportunità per chi ha giocato meno».