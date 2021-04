Conte, il post con il gol di Lukaku diventa virale. E Cattelan scherza: «Come giochiamo male»

Antonio Conte è il nuovo re dei social: il tecnico nerazzurro ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram dove viene mostrata l'azione che ha portato al gol Lukaku, nella partita di ieri sera. Pochi rapidi passaggi: poi il cross di Young al centro per Lukaku, che mette la palla in rete con velocità e precisione. A San Siro, infatti, i nerazzurri di Conte ieri hanno battuto un buon Sassuolo per 2-1, bloccando con un'ulteriore ipoteca lo scudetto.

E il tecnico dell'Inter, che da poco è approdato su Instagram, non si è lasciato sfuggire l'occasione di festeggiare i suoi giocatori con le migliaia di fan della squadra: in pochissimi minuti il post ha raggiunto centinaia di migliaia di like. Oltre a strappare qualche commento anche ad alcuni vip: «Madonna come giochiamo male, che brutti», con queste parole il conduttore televisivo Alessandro Cattelan ha commentato, scherzando, il video pubblicato da Conte. Un complimento in cui, alcuni, hanno voluto leggere come una risposta alle parole del tecnico dell'Inter. Che era stato criticato per una battuta in conferenza stampa, dopo la partita: «Il bel gioco? Andremo dall'estetista», queste erano state le parole di Conte. E a guardare l'azione da gol di Young e Lukaku si può star sicuri: il bel gioco c'è.

