Inter, tocca a Moses e Borja Valero. Conte: «Per noi ogni gara è quella della vita»

Non sarà un turnover massiccio quello scelto daper affrontare, domani sera a San Siro, il. Rispetto alla gara contro la Sampdoria,dovrebbero far rifiatare. Ancora out per infortunio, che spera di farcela per la gara del Tardini contro il Parma di domenica 28 giugno.scalpita dalla panchina per affiancare. Ma titolare dovrebbe essere ancora. «La partita non è scontata, il Sassuolo ha fatto bene con l’Atalanta anche se il risultato dice altro: non sarà semplice, anche perché giochiamo dopo pochi giorni. Bisognerà avere il giusto spirito e la giusta determinazione. Per noi ogni partita è quella della vita, non abbiamo grandi margini di errore se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine», ha detto Conte a Inter tv. Il Sassuolo arriva dalla batosta contro la squadra dei miracoli di: «Affrontiamo una squadra alla quale piace giocare, dovremo essere bravi nella fase di non possesso e ad attaccarli nelle uscite da dietro. Non abbiamo avuto tempo per prepararla però sappiamo che squadra affrontiamo, conosciamo pregi e difetti». Sul turnover, Conte ha concluso: «Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose ci saranno delle rotazioni. Anche perché non posso spremere i giocatori e poi dare loro riposo. Una volta esaurite le forze, poi diventa difficile ridarle. Cercheremo di fare riposare chi ne ha bisogno, ho grande fiducia nella rosa. Speriamo di avere meno contrattempi possibili, che ci saranno per tutte le squadre. Serve che tutti rispondano presenti».