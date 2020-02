Inter, Conte: «Con il derby inizia un percorso importante, alla fine sapremo chi siamo»

L’Inter inizia un periodo di gare importanti per la lotta scudetto con la Juventus: «Alla fine di questo percorso, capiremo chi siamo», ha detto Antonio Conte.

Modulo. «Siamo contenti di aver preso Eriksen. Ha precise caratteristiche, se lo abbiamo preso è perché sappiamo che può entrare nella nostra idea di gioco. Cercheremo di lavorare con lui, da un punto di vista offensivo e difensivo».



Pressione. «Sappiamo di affrontare un ciclo di partite importanti contro squadre forti. Il Milan è una di queste. Il derby nasconde delle insidie contro cui bisognerà fare grande attenzione. Come ripeto spesso noi dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo guardare a noi stessi».



Derby. «Ogni partita porta emozioni nuove. Siamo focalizzati sul fatto che dobbiamo giocare una partita che vale tre punti. È anche un derby e quindi aumentato le difficoltà perché si vuole primeggiare nella città in cui sei».



Ibrahimovic. «Penso sia giusto che nelle migliori partite tutti siano a disposizione. Ne usufruisce lo spettacolo. Stiamo parlando di un campione che ha portato esperienza e personalità nel Milan. Grande rispetto per lui, credo che sarà un’emozione forte da vivere per Ibrahimovic. Mi auguro sempre di trovare i migliori».



Mercato. «Ho portato cinque giocatori dalla Premier? Ho avuto una grande esperienza in Inghilterra, è una delle più importanti nel mondo. Si possono trovare tanti ottimi giocatori. Di certo abbiamo cercato le migliori soluzioni per migliorare e in questo caso c’erano delle opportunità di prendere giocatori in Inghilterra».



Ultimo aggiornamento: 14:15

