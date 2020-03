Inter, Conte deluso dalle prestazioni di Lukaku e Lautaro Martinez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A far male adnon è stata tanto la sconfitta contro la, avversaria ancora molto avanti rispetto alle altre rivali del campionato, quanto le bruttissime prestazioni di, nel match - di fatto - più importante della stagione. Il belga e l’argentino sono stati i due grandi assenti del deserto dello. I due protagonisti di questa stagione interista, non sono riusciti a lasciare il segno, a farsi trovare pronti per cercare di scardinare le resistenze difensive della squadra di. Così Conte, in una sola notte, ha dovuto dire addio alla corsa. Il primo posto è distante nove punti, anche se in realtà c’è da recuperare la partita contro la, la prima delle due che erano state rinviate a causa dell’emergenza del. Al di là del rischio sospensione alle porte, adesso l’ex ct deve trovare subito un’alternativa, fin dal match di giovedì a porte chiuse contro il, nell’andata degli ottavi di. Andare avanti nella seconda manifestazione continentale, sarebbe utile per far mettere minuti nelle gambe a una squadra che tra il 16 febbraio (ko con laper 2-1 all’Olimpico) e ieri (ko contro la Juventus per 2-0) ha giocato soltanto i due impegni dei sedicesimi con il. La squadra ne ha risentito. Apparsa più lenta, soprattutto nel secondo tempo, non è stata aiutata nemmeno dai due uomini guida, Lukaku e Lautaro Martinez.