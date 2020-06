Inter, Conte dà fiducia a Lautaro Martinez: un'altra chance per l'argentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il campionato eha dissolto i primi dubbi - per il recupero di domani sera contro la Sampdoria - su chi affiancheràin attacco. Il tecnico nerazzurro è orientato a confermare l’undici visto in campo contro il Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così facendo, saràa partire titolare, conin panchina. Al San Paolo l’argentino ha confermato di essere distratto dalle numerosi voci di mercato: illo vorrebbe portare al Camp Nou, il giocatore (che mai si è esposto pubblicamente, va detto) vorrebbe giocare assieme all’amico (e connazionale) Lionel Messi. Ma tra il dire e il fare c’è la clausola rescissoria di, che i blaugrana vorrebbero abbattere inserendo Vidal e Semedo – due giocatori che piacciono molto al club di viale Liberazione – nella trattativa. Al di là di come andrà questo intreccio di mercato, resta il fatto chein coppa ha deluso tutti. Conte compreso. L’allenatore, però, è orientato a dargli un’altra chance nel recupero di domani sera a San Siro contro la. Consapevole di poter puntare, a gara in corso, anche su Sanchez, apparso in forma e desideroso di far bene per convincere i nerazzurri ad acquistarlo definitivamente dal Manchester United. Con la conferma della formazione di Napoli si rivedrannoesterni, ma soprattuttodietro le punte. Il danese è stata la nota positiva della serata del San Paolo.