Inter, Conte: «In questo club perché abbiamo avuto la stessa visione»

Prima conferenza stampa in nerazzurro di Antonio Conte. «Sappiamo che dovremo lavorare molto e meglio degli altri», la sfida del tecnico nerazzurro.La scelta dell’Inter. «Ho scelto i nerazzurri ed è stato semplice. Ci siamo trovati ad avere la stessa visione. Ed è stato molto importante per me. Abbiamo le stesse ambizioni e la stessa voglia di costruire qualcosa di importante, ben sapendo che dovremo fare un percorso. La presenza di Beppe Marotta è stato un incentivo, ci conosciamo molto bene».Club. «Società con una grande tradizione. Per me è stato semplice accettare la loro proposta».Competitività. «Non mi pongo limiti e non voglio che altri se li pongano. Se mi creo limiti, creo alibi a tutto l’ambiente e non deve accadere. Negli ultimi anni gap enorme con due squadre, Juventus e Napoli. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e meglio degli altri. Dobbiamo partire con ambizione».