Infortunio per Diego Godin. Il difensore dell'Inter si è procurato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra, come reso noto dalla società nerazzurra dopo gli esami clinici e strumentali. Le condizioni del 33enne uruguaiano, arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid e che si sta allenando con l'Inter dal 22 luglio, saranno rivalutate di settimana in settimana. Ultimo aggiornamento: 14:32





