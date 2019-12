L'Inter annulla la conferenza di Conte per protesta contro i media: «Serve rispetto»

Ultimo aggiornamento: 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente conferenza stampa, a pochi minuti dall'inizio della stessa, alla vigilia della trasferta di Firenze contro ladice basta, si ferma e manda un segnale «a tutti i media che devono garantire il rispetto delle persone». Questo perché, come recita il comunicato dell'pubblicato sul sito, «ieri daè stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l'aggressione nel commento». La lettera in questione, di un lettore che si dice essere tifoso del Bologna, si legge «godo (si può dire?) nel vedere la grande Inter surclassata dal Barcellona B» dando dell'«esaurito» a Conte sottolineando le lamentele dell'ex ct per «la campagna acquisti». A non andare giù all'Inter è stato l'inizio della risposta «alla sua cattiveria aggiungo la mia». Ed ecco allora la decisione del club di viale Liberazione e di Conte di annullare la conferenza stampa si vigilia a pochi minuti dall'inizio.