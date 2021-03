Inter, Conte: «Abbiamo preso punti importanti contro una rivale scudetto»

«Ci siamo riportati a +6. È inevitabile, sapendo che le più dirette inseguitrici hanno vinto, che dal punto di vista psicologico ci sia una bella pressione ma andrà ad aumentare da qui alla fine. In più giocavamo contro l'Atalanta che prende punti a tutte le grandi, una squadra ostica e se non prepari bene la gara rischi di prendere una imbarcata. Sono stati un pò meno arrembanti dal solito». È la disamina del successo per 1-0 dell'Inter contro la 'Deà del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. «Sono 3 punti importanti contro una squadra importante che stacchiamo per il discorso scudetto. Per quanto hanno fatto in questi anni insieme alle altre 6 poteva giocarsela per il titolo -prosegue l'allenatore pugliese a Sky Sport-. Oggi abbiamo fallito occasioni clamorose che potevamo concretizzarsi con Lukaku, abbiamo avuto occasioni importanti che abbiamo sprecato. L'Atalanta è stata pericolosa su due corner, noi abbiamo segnato su un angolo. È stata una partita molto tattica ma chi gioca contro di noi ci mette comunque qualcosa in più, oggi con noi l'Atalanta ha cambiato modulo. Non credo abbiano avuto grandi occasioni, ce le hanno avuto su due corner su cui siamo stati un pò morbidi». «Lo step in più trovato quest'anno è che siamo stati bravi a raggiungere un equilibrio e un giusto mix tra fase offensiva e difensiva, contro il secondo miglior attacco della Serie A abbiamo subito due occasioni da azione scaturita da corner», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA