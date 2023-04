Cessione Inter, non solo Investcorp: anche Radrizzani (patron del Leeds) valuta un'offerta

Non ci sarebbe soltanto Investcorp, fondo del Bahrain, interessato all'acquisto dell’Inter. Secondo quanto riferisce Bloomberg, anche il patron del Leeds United, Andrea Radrizzani, sta prendendo in considerazione un’offerta per il club nerazzurro. La Aser Ventures di Radrizzani è tra gli investitori che ci stanno pensando. Però, ci sono alcuni ostacoli prima che la proposta possa concretizzarsi. In primis, il tutto è subordinato al fatto che Radrizzani venda la quota di Aser nel Leeds agli investitori dietro la franchigia di football americano San Francisco 49ers (che oggi detengono il 44% del club) alla fine di questa stagione.

Come si può ben comprendere si tratta di un accordo subordinato alla permanenza del Leeds in Premier League, ma la squadra si trova a due punti dalla zona retrocessione ed è stata battuta 5-1 in casa dal Crystal Palace lo scorso fine settimana. In secondo luogo, Radrizzani, tra gli altri ruoli, siede nel Cda di Dazn dopo aver venduto Eleven alla piattaforma streaming di Len Blavatnik. Infine, il valore che Steven Zhang dà all'Inter, ossia di 1,2 miliardi di euro (debiti compresi). Senza dimenticare la concorrenza di Investcorp, appunto. Che si sta muovendo per strutturare un’offerta per l’Inter. Il fondo, secondo i rumor della stampa finanziaria, sarebbe propenso a mettersi alla testa di una cordata di investitori per raccogliere fino a 654 milioni di dollari. Capitali da utilizzare poi per l’acquisizione.

La situazione finanziaria del club è delicata. Il fondo Oaktree Capital Management ha già finanziato la controllante dell’Inter per 275 milioni di euro e, nonostante l’attuale presidente nerazzurro abbia smentito l’intenzione di vendere la società a maggio 2024, Suning dovrà restituire il prestito con gli interessi. La cifra da saldare al fondo statunitense arriva a circa 350 milioni. Se Zhang non dovesse riuscire a ripagare il debito perderebbe le quote dell’Inter. Il club, quindi, diventerebbe di proprietà di Oaktree.