Inter, Cedric: «Darò il massimo per aiutare la squadra a vincere»

«Non ho parlato ancora con Spalletti della mia posizione, ma se mi vuole in attacco farò l'attaccante o anche il portiere, sono pronto a dare il massimo per aiutare l'Inter a vincere». Si presenta così Cedric Soares, 27enne terzino portoghese neogiocatore nerazzurro. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, il campione d'Europa 2016 con il Portogallo punta a far dimenticare un connazionale ex interista come Cancelo. «Siamo totalmente diversi - le sue parole in conferenza stampa -. Io sono stato centrocampista, lui ha giocato ala, è un grande giocatore ma ha caratteristiche diverse. Cristiano Ronaldo? Non ho parlato con lui prima di venire, è un amico ma qui siamo avversari e in campo non ci sono amici». Impressione positiva per Cedric dopo i primi giorni in nerazzurro. «L'impressione è molto buona, sto imparando molto su questa squadra e sono pronto a dare il 100% per essere un'opzione per l'allenatore. Da tempo so che poteva essere una possibilità, poi l'accordo è arrivato velocemente. Qui ci sono grandi giocatori, l'Inter gioca da grande squadra e apprezzo molto questo aspetto», ha concluso il portoghese.