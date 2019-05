Inter, carica Spalletti: «Il Napoli? Non è come la Lazio un anno fa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Inter manca poco per la Champions. Contro il Napoli Luciano Spalletti vuole vincere: «Sì, ma non è come con la Lazio un anno fa», ha precisato il tecnico in conferenza.Obiettivo Champions. «Quando si dice che mancano solo tre punti, si dice che manca ancora molto. Perché c’è da vincere una partita e ne sono rimaste due: abbiamo una trasferta insidiosissima come quella di Napoli. Hanno uno dei maestri del calcio mondiale come Ancelotti. Per cui sarà una trasferta difficile, però poi conta quello che si va a fare».Champions. «Significa aver fatto bene nel presente per un futuro ancora migliore».Napoli. «Quando una squadra è organizzata sul venirti addosso, ti crea anche più problematiche sul portare la partita dove vorresti. E nel calcio attuale per giocare molto nella propria metà campo bisogna avere delle caratteristiche precise che noi non abbiamo, per cui dovremo portare la gara sulle nostre caratteristiche e qualità».Partita. «Si cerca di vincerla, anche a rischio di perderla. Non è la partita contro la Lazio dell’anno scorso, è una partita differente. E come ho detto prima sappiamo che è una partita importantissima e diventa fondamentale arrivarci nel modo giusto, che vuol dire aver fatto le cose nella maniera corretta in settimana».Attacco Napoli. «Loro davanti hanno possibilità differenti da usare perché hanno quelli piccolini e rapidi che puntano l’uomo e fanno gol, quelli fisici che sanno presidiare l’area di rigore. Da parte nostra, abbiamo una delle migliori difese del nostro campionato, per cui sarà bello vedere questo confronto anche per me che sono parte interessata».Icardi. «Sono abituato a dare sempre valore alle cose che si dicono. Icardi è un buon ragazzo e un bravo calciatore e se lui dice questo bisogna prendere in considerazione quel che dice. A noi fa piacere».Gap Napoli. «Non so se si potesse fare di più. Dico solo che ci siamo impegnati molto facendo le cose in maniera seria e professionale. I calciatori lo sono e hanno sempre dato il massimo Champions».