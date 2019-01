Inter, lanciata la campagna anti-razzismo "Buu"

Dopo i fatti della gara contro il Napoli, l'Inter si schiera in prima linea contro il razzismo. Dai «buu» razzisti a «Brothers Universaly United», «Fratelli universalmente uniti»: è questo lo slogan scelto dalla società nerazzurra nel primo video della campagna anti-razzismo lanciata ufficialmente oggi. Un invito a combattere il razzismo con la sua stessa arma, il buu, trasformandolo in un messaggio positivo. «Write it, don't say it», «Scrivilo, non dirlo», è il claim dell'Inter.



Nel video compaiono il presidente Steven Zhang insieme al vicepresidente Javier Zanetti e al capitano Mauro Icardi, oltre a due leggende interiste come Luis Figo e Samuel Etòo. «Un cambio di segno da negativo a positivo. È questo che vogliamo ottenere con la campagna BUU, write it, don't say it,» ha spiegato Steven Zhang. «L'unico modo per coinvolgere tutti è puntare direttamente al problema, schierandosi in modo forte e diretto. Questa campagna vuole essere uno strumento concreto contro ogni forma di discriminazione e ribadisce con forza i valori nei quali l'Inter si identifica da quasi centoundici anni». In occasione della gara di domani con il Sassuolo, che si giocherà a porte chiuse, a San Siro è previsto un allestimento speciale per ribadire il «buu» dell'Inter alla discriminazione, qualunque essa sia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA