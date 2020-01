Inter-Cagliari, i voti: è il solito Lukaku, Radja non si arrende mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Prima è il palo a salvarlo, poi non può nulla sul gol di Oliva.GODIN 5.5Si fa beffare dal tacco di Cerri in occasione del 3-1 del Cagliari.RANOCCHIA 6.5Attento e preciso. Una prestazione con pochi errori. Chiude con il 4-1.SKRINIAR 6Non ha problemi nel tenere a bada gli avversari.LAZARO 6Aumenta il ritmo con il passare dei minuti.BARELLA 7Sfida la sua ex squadra ed è il solito motorino in mezzo al campo. Assist per Borja Valero e per il secondo gol di Lukaku.BROZOVIC 6.5Sfrutta molti palloni e mette ordine a centrocampo.BORJA VALERO 7Si fa sempre trovare pronto e festeggia con il secondo gol stagionale, dopo quello realizzato alla Fiorentina in campionato.DIMARCO 7Corre tanto e butta in mezzo palloni interessanti.SANCHEZ 7Cerca il varco giusto per segnare. Belle le combinazioni con Lukaku.LUKAKU 8Fa un po’ tutto lui. A segno dopo soltanto 21 secondi, poi tante giocate in mezzo al campo. Fino al 3-0 (sua doppietta personale) a inizio ripresa.ESPOSITO 6.5Cerca di consolidare l’affiatamento offensivo con Lukaku.SENSI 6In campo al posto di Brozovic per mettere minuti nelle gambe.CONTE 7Ritrova la vittoria e ora testa a Lecce per il duello scudetto con la Juventus.OLSEN 5Lukaku e Borja Valero gli spuntano davanti all’improvviso. Nella ripresa ne prende altri due.FARAGÒ 5.5Soffre le avanzate del giovane Dimarco.PISACANE 5L’uno-due dell’Inter lo manda subito in tilt.WALUKIEWICZ 5Non ha mai l’idea giusta. In continua sofferenza.LYKOGIANNIS 5Dalla sua parte arriva il cross di Barella per il raddoppio di Borja Valero.NANDEZ 6Il migliore del Cagliari. L’ultimo ad arrendersi.OLIVA 5.5Inizia la gara nel peggiore dei modi con lo sciagurato retropassaggio che spiana la strada a Lukaku. Segna il 3-1 nella ripresa.IONITA 5Sbaglia sempre l’ultimo passaggio in fase offensiva.NAINGGOLAN 6Prova a fare qualcosa nel suo vecchio stadio, ma è il palo a negargli la gioia del gol.CASTRO 5Non riesce ad aiutare i rossoblù come avrebbe voluto.CERRI 6Non riesce a trovare il varco giusto, ma è suo l’assist di tacco a Oliva.ROG 6In campo subito dopo l’intervallo per Castro. Non molla mai.MARAN 5Il suo Cagliari si è smarrito. Deve ritrovare fiducia.