Inter-Cagliari, i voti: Lautaro Martinez perde la testa, "vendetta" Nainggolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Bellissima parata su Faragò che consente all’Inter di arrivare all’intervallo in vantaggio.SKRINIAR ngSi ferma dopo soli 17’. Al suo posto entra GodinDE VRIJ 6.5Sempre puntuale nelle chiusure.BASTONI 6Cresce molto nella ripresa non arrendendosi mai nei duelli con i rossoblù. Sfortunato nella deviazione sul tiro di Nainggolan.YOUNG 6.5Debutto in nerazzurro per l’ex giocatore del Manchester United. Suo il cross per Lautaro Martinez.BARELLA 6Molti inserimenti in fase offensiva. L’arbitro gli annulla il gol dell’ex per fuorigioco.BORJA VALERO 6Giostra il gioco dell’Inter senza far rimpiangere Brozovic.SENSI 6.5Si rende molte volte pericoloso.BIRAGHI 5.5In difficoltà quando il Cagliari va in pressing dalle sue parti.LUKAKU 5.5Si sbatte tanto, ma non riesce mai a trovare il varco giusto nella difesa del Cagliari.LAUTARO MARTINEZ 6Si fa trovare puntuale sul cross di Young. Un punto in meno per il rosso.GODIN 6Entra al posto di Skriniar e prova a fermare le avanzate offensive.CONTE 6.5L’Inter torna a vincere dopo i due pareggi con Atalanta e Lecce.CRAGNO 7Non può nulla sul colpo di testa di Lautaro Martinez, ma sventa tanti pericoli.FARAGÒ 6.5Vola in cielo a fine primo tempo, ma Handanovic gli nega la gioia del pareggio.WALUKIEWICZ 5.5Si fa sorprendere dal colpo di testa di Lautaro Martinez.KLAVAN 6Cerca di tenere a bada sia Lukaku sia Lautaro Martinez.NANDEZ 6.5Non smette mai di lottare.OLIVA 5.5Commette qualche errore in mezzo al campo.IONITA 6Inizia bene per perdersi un po’, ma mette in campo tanta sostanza.PELLEGRINI 5.5Young è un avversario ostico.NAINGGOLAN 7Giocando contro la sua ex squadra, colpisce con il gol dell’ex siglando il pareggio.JOAO PEDRO 6.5Affascinanti i duelli con la difesa dell’Inter.MARAN 6.5Il suo Cagliari lotta, riuscendo a pareggiare con l'ex, Nainggolan.