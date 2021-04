Inter-Cagliari: dalle 12.30 La Diretta Le probabili formazioni

L'Inter per continuare a volare in testa alla classifica, il Cagliari per allontanare lo spettro della retrocessione. E' il lunch-match della domenica al Meazza di Milano. I nerazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo ben 10 vittorie consecutive dopo il recupero con il Sassuolo che ha visto gli uomini di Conte soffrire ma portare comunque a casa i tre punti. La squadra di Semplici viene invece da due sconfitte consecutive e deve tentare di recuperare i due punti di distacco dal Torino

SEGUI LA DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Aresti; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte

