Inter-Cagliari 0-0, la Diretta Le formazioni, Conte lancia subito Young. Maran ritrova Cragno

Ultimo aggiornamento: 12:30

La sfida di San Siro tra Inter e Cagliari inaugura il programma domenicale della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal pareggio di Lecce della scorsa settimana, 1-1 il finale, a causa del quale si sono visti scappare la capolista Juventus a +4 di vantaggio e devono guardarsi dal ritorno della scatenata Lazio; i sardi invece sono tornati a far punti domenica scorsa in casa del Brescia dopo 3 sconfitte consecutive e mantengono la sesta posizione solitaria a quota 30.LE FORMAZIONI(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte(3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Maran