Calciomercato: Inter, Brozovic va in Arabia e si stringe per Lukaku. Milan, Reijnders e Dia nel mirino. Il West Ham a caccia dei gioielli della Juve

Si rimette in moto il mercato dell’Inter. Brozovic va all’Al Nassr, in Arabia Saudita. Il centrocampista croato giocherà quindi nella squadra di Cristiano Ronaldo. Ai nerazzurri vanno 18 milioni di euro: soldi necessari per affondare il colpo Lukaku con il Chelsea. Un secondo addio può essere quello di Onana: il Manchester United può spingersi fino a 50 milioni di euro. Denaro che il club di viale Liberazione vuole investire per Frattesi (il Sassuolo aspetta offerte da 40 milioni). Intanto, l’Inter ha acquistato Bisseck dall’Aarhus. Pagata la clausola rescissoria di sette milioni di euro.

Calciomercato diretta: Inter, l'Al Nassr annuncia Brozovic. Milan, ufficiale Tonali al Newcastle. Napoli, mercoledì le visite di Kim con il Bayern. Lazio, ancora contatti per Berardi

Non solo Brozovic.

Ufficiale anche il trasferimento di Tonali al Newcastle. Adesso i rossoneri stanno trattando Reijnders con l’AZ Alkmaar (ma attenzione alla Premier) e Chuckwueze con il Villarreal. Sullo sfondo resta Musah del Valencia, mentre per Pulisic c’è la concorrenza del Lione. Al Milan, inoltre, piace un altro olandese. Si tratta di Gravenberch, centrocampista di 21 anni del Bayern Monaco. In attacco oltre a Morata e Scamacca, spunta Dia della Salernitana, che ha una clausola di 25 milioni di euro.

La Juventus può cedere uno tra Bremer, Vlahovic e Chiesa e vola a Londra per dire addio a Zakaria e Arthur, che potrebbero andare al West Ham. Gli Hammers hanno incassato 120 milioni di euro dall’Arsenal per Rice e hanno soldi da investire. Il sogno dei bianconeri resta Milinkovic, mentre il Napoli vuole Scalvini per sostituire Kim. Lo United insiste per Hojlund dell'Atalanta.