Inter-Borussia Dortmund, i voti: Brozovic è...epic, Barella è il cuore dei nerazzurri

HANDANOVIC 6.5A fine primo salva il vantaggio dell’Inter sul diagonale super insidioso di Sancho.GODIN 6Forse continua a soffrire la difesa a tre e commette qualche sbavatura.DE VRIJ 7Leader del reparto difensivo nerazzurro. Suo il lancio per il gol di Lautaro Martinez.SKRINIAR 6.5Riesce a controllare meglio Hazard. Con Sancho e Hakimi dà vita a un bel duello.CANDREVA 7Qualche traversone interessante e tanta grinta in campo. Nel finale segna il 2-0.GAGLIARDINI 6.5Corre molto e cerca di dare ordine in mezzo.BROZOVIC 7Tiene testa ai centrocampisti del Borussia Dortmund. Suo l’assist per Candreva.BARELLA 7Cerca di sradicare i palloni dai piedi degli avversari.ASAMOAH 6Non gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa copre bene sugli inserimenti offensivi del tedesco.LUKAKU 5Il belga si vede davvero poco. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.LAUTARO MARTINEZ 6.5Si conferma il mattatore di questa Inter. Nel finale sbaglia il rigore.ESPOSITO 6.5Nella scorsa stagione ha esordito in Europa League, ora in Champions. Gli manca solo la serie A. Si procura il rigore nel finale.CONTE 6.5L’Inter in Champions è ancora viva. Ora serve continuità nelle prossime tre partite.BURKI 6.5Tiene a galla il Borussia parando il rigore di Lautaro Martinez.AKANJI 6L’Inter non sfonda molto dalla sua parte.WEIGL 5.5È in parte responsabile del gol di Lautaro Martinez.HUMMELS 5.5Rovina la sua prestazione nel finale atterrando Esposito in area.HAKIMI 6Questo ragazzo del 1998, in prestito dal Real Madrid, ha qualità interessanti.WITSEL 5.5Recupera palloni e prova a far girare il pallone per dare qualche spunto al Borussia Dortmund. Male nel secondo tempo.DELANEY 5.5Prova a fare il suo senza timori, ma sbaglia molto.SCHULZ 5Ha sulla coscienza l’aver tenuto in gioco Lautaro Martinez in occasione dell’1-0 dell’Inter.SANCHO 6.5Antonio Conte prova a ingabbiarlo, ma appena conquista metri, scappa via. Nel recupero del primo tempo sfiora il pari.BRANDT 6Gli arrivano pochi palloni, ma nella ripresa si dà da fare.HAZARD 5In difficoltà. Non aiuta il Borussia Dortmund.DAHOUD 6Buttato in campo alla ricerca del pareggio.FAVRE 5.5Prima sconfitta stagionale in Champions. Raggiunto dall’Inter a quattro punti